Engelliler ve aileleri Manavgat'ta denizle buluşturuldu

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ANTALYA (AA) - Ankara Etimesgut Belediyesinin yürüttüğü "Engelliler Denizle Buluşuyor" projesi kapsamında 120 engelli ve ailesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapıyor.

Kızılot Mahallesi'ndeki otelde konaklayan engelliler ile aileleri, havuz ve plajda tatilin tadını çıkarıyor. Aralarında görme, bedensel ve zihinsel engellilerin bulunduğu grup, otelde düzenlenen çeşitli etkinliklerle de eğlenme fırsatı buluyor.



Engelliler ve aileleri, bir hafta boyunca tatil yapacak.



- "Denize hiç gitmemiş, tatil yapamamış olanlardan seçiyoruz"

Bedensel engelli Meliha Sude Yılmaz, AA muhabirine, Etimesgut Belediyesi sayesinde ilk kez tatil yapma imkanı bulduğunu söyleyerek, "Aslında hiç umudumuz yoktu böyle yerlere gelmekten. Sadece maddi değil manevi olarak da bizim için gelmek çok zor. Hayatımda hiç tatile gitmemiştim. Burası çok güzel, çok beğendim. Denizi gördüm. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Anne Havva Yılmaz da projenin kızının gelişimi açısından çok önemli katkıları bulunduğunu ifade ederek, evladının mutluluğuyla mutlu olduğunu belirtti.



Etimesgut Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cihangir Burak Koyak ise 2011'den bu yana yaklaşık 3 bin engelli ve ailesini denizle buluşturduklarını dile getirdi.



Projenin engelliler üzerinde olumlu etkisi olduğunu anlatan Koyak, "İlçemizdeki engellilerin hayatla buluşup kaynaşmaları amacıyla bu etkinliği her yıl sürdürüyoruz. Denize hiç gitmemiş, tatil yapamamış, çocuğunu bir yere bırakamayacak olanlardan seçiyoruz. Her sene bu şekilde seçmeler yaparak ulaşabildiğimiz engelli vatandaşlarımıza ulaşıp, tatile getirip, onları denizle buluşturuyoruz." diye konuştu.



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