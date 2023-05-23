Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da iş insanları ve turizmcilerle buluştu

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ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, kentte mermer fabrikasını ziyaret etti. İşçilerle sohbet eden Çavuşoğlu, AK Parti iktidarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

14 Mayıs'taki seçimde vatandaşın desteğiyle Cumhur İttifakı'ndan 323 milletvekilinin TBMM'ye gönderildiğini belirten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da en fazla oyu aldığını kaydetti. Çavuşoğlu, Türkiye'deki istikrarın devam etmesi ve Türkiye Yüzyılının inşası için Erdoğan'ın liderliğinde yola devam etmek gerektiğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, TURSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin ve yönetimi ile buluştu.



Turizmcilerle ülke genelindeki ve Antalya'daki turizm çalışmalarını değerlendiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin turizmdeki hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Çavuşoğlu, ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar ve üyeleriyle toplantı yaptı. Yatırımcılara sağlanan destekleri anlatan Çavuşoğlu, ülkedeki istikrar sayesinde yatırımların devam ettiğini, yabancı sermayenin geldiğini söyledi. Çavuşoğlu, ülkenin daha da gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.









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