Antalya'da otomobilin refüje çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Batuhan V'nin (22) kullandığı 07 R 0153 plakalı otomobil, Belek turizm yolu Eminceler mevkisinde refüje, ardından direğe çarptı.

Sürücü ile araçtaki Zişan Hanım Boztekin (19) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Boztekin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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