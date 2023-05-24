Azerbaycan milletvekilleri, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Tahir Rzayev, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesinde Azerbaycan'a yer vermemesine" ilişkin, "Eğer cumhurbaşkanlığına aday birisi böyle fikirler söylüyorsa o Türk birliğine karşıdır, Türkiye-Azerbaycan birliğine, Azerbaycan'ın ekonomik güçlenmesine, Türk Devletleri Teşkilatı'nın güçlenmesine karşıdır." dedi.

Aynı zamanda Azerbaycan Parlamentosu Tarım Politikaları Komisyonu Başkanı olan Rzayev, beraberindeki Yeni Azerbaycan Partisi milletvekilleri Ramil Hasan, Aydın Mirzazade, Rashad Mahmudov ve Sevil Mikayılova ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'i ziyaret etti.

Rzayev, ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında, seçimler öncesinde Türk halkının yanında olduklarını göstermenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

İki ülke cumhurbaşkanlarının kalp kardeşi olduğunu belirten Rzayev, seçimlerde Azerbaycan halkının kalbinin Türkiye'de olduğunu, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştiğini kaydetti.

Bütün dünyanın artık Türkiye'ye kudretli bir devlet gibi baktığını ifade eden Rzayev, "Türkiye son 20 yılda muhteşem bir yol aldı. Dünyanın gergin günlerden geçtiği bu günlerde devletlerin Türkiye'yi güçlü bilmesi bizi gururlandırıyor, memnun ediyor." dedi.

Yeni Azerbaycan Partisi ve AK Parti'nin kalplerinin bir attığını aktaran Rzayev, "Böyle bir günde size destek vermek bizim en mukaddes borcumuzdur. Karabağ Savaşı'nda Türk halkının, Türkiye'nin Azerbaycan'a gösterdiği desteği kalbimizle, canımızla hissettik. 28 Mayıs'taki imtihandan Türk halkı alnı açık, yüzü ak çıkacak." diye konuştu.

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesinde Azerbaycan'a yer vermemesine" ilişkin sorusuna Rzayev, "Azerbaycan'ın milli menfaatlerine zıt bir projedir. Eğer cumhurbaşkanlığına aday birisi böyle fikirler söylüyorsa o Türk birliğine karşıdır, Türkiye-Azerbaycan birliğine, Azerbaycan'ın ekonomik güçlenmesine, Türk Devletleri Teşkilatı'nın güçlenmesine karşıdır." yanıtını verdi.

Rzayev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Karabağ'ı da içeren Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımaya hazır olduğunu söylemesinin hatırlatılması üzerine ise "Paşinyan bugün bir şey söylüyor sabah inkar ediyor. Paşinyan'ı dikte eden devletler, Fransa gibi ülkeler var. Paşinyan onların fikirlerini esas alır. Paşinyan'ın söylemlerine inanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Hem Azerbaycan hem Türk halkı için ortak çıkarlarımız önemlidir"

Milletvekili Ramil Hasan da Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğinin Türk dünyasının daha güçlenmesi için önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye gibi güçlü bir ülkenin garantör olarak bölgede barış, istikrar, birlik ve beraberlik, hoşgörü için var olmasının önemli olduğuna dikkati çeken Hasan, "Türk halkının 28 Mayıs'ta alacağı karar Türk devletlerini temsil eden bizler için de baş tacı olacaktır. 28 Mayıs'tan Türkiye'nin güçlenerek çıkmasını, kardeş ülkemizin daha kudretli ve kuvvetli olmasını canı gönülden temenni ediyoruz." dedi.

Hasan, Kılıçdaroğlu'nun "Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesinde Azerbaycan'a yer vermemesine" ilişkin de şöyle konuştu:

"Kendisine yanlış bilgiler verildiği kanaatindeyim. Böyle saçma bir haritanın nasıl ortaya çıktığına anlam veremedik. Burada hem Azerbaycan hem Türk halkı için ortak çıkarlarımız önemlidir. Bölge istikrarını, barışını, ekonomik kalkınmasını istiyorsak kenetlenerek birlikte hareket etmeliyiz. Kenetlenirsek bölgede barış, ekonomik refah, istikrar daha da güçlenerek var olacaktır. O harita gerçekleri yansıtmıyor."

Hasan, Paşinyan'ın açıklamalarına ilişkin ise "Paşinyan'ın açıklamalarındaki tezatlar kendisinin Batı ve Rusya arasında sıkışıp kalmasından kaynaklanan bir konudur. Gücümüzle, askerimizle, dış politikamızla Azerbaycan ve Türkiye'nin kenetlenmiş kardeşliğiyle birlikte Karabağ'ı işgalden kurtardık. Emin olun bölgenin barış ve huzurunun gelmesi, ekonomik açıdan istikrarın daha yüksek noktalara çıkmasını istiyorsak Azerbaycan ve Türkiye'nin birliği sayesinde olacaktır. " değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de "Azerbaycanlı kardeşlerimizi ağırlamaktan onur duyduk. Seçim sürecini konuştuk. Bu değerli ziyaret için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyarette, Antalya'dan AK Parti milletvekili seçilen İbrahim Ethem Taş da yer aldı.

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