Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da hırsızlık şüphelisi bir kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde değişik tarihlerde baz istasyonlarına ait bakır kabloların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda, şüpheli E.U. çalıntı bakır kablolar ve suç işlemekte kullanılan aletlerle birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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