Antalya'da kaçak içki operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki içki kaçakçılığının deşifre edilmesi ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 bin 223 kaçak içki ele geçirilirdi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıkça sorgulanan bu kişilerden biri serbest bırakıldı, diğer 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.