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Antalya Ticaret Borsası Meclisinde seçim sonrası beklentiler değerlendirildi

AA

Antalya Ticaret Borsası Meclisinde seçim sonrası beklentiler değerlendirildi

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, iş dünyasının seçimden sonraki dönemde ana beklentisinin özellikle enflasyon, istihdam, ihracat ve yatırım gibi temel makroekonomik iklimin iyileştirilmesi olduğunu bildirdi.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, ATB mayıs ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi.

Çandır, toplantıda yaptığı konuşmada, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin hayırlı olmasını temenni ederek, tüm vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Tarım sektörünün stratejik sektör olması gerektiğinin altını çizen Çandır, kentte arpa ve buğday hasadının başlayacağını, verimli ve rekoltenin yüksek olduğu bir hasat dönemi beklediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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