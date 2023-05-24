Antalya Ticaret Borsası Meclisinde seçim sonrası beklentiler değerlendirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, iş dünyasının seçimden sonraki dönemde ana beklentisinin özellikle enflasyon, istihdam, ihracat ve yatırım gibi temel makroekonomik iklimin iyileştirilmesi olduğunu bildirdi.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, ATB mayıs ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi.

Çandır, toplantıda yaptığı konuşmada, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin hayırlı olmasını temenni ederek, tüm vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Tarım sektörünün stratejik sektör olması gerektiğinin altını çizen Çandır, kentte arpa ve buğday hasadının başlayacağını, verimli ve rekoltenin yüksek olduğu bir hasat dönemi beklediklerini kaydetti.

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