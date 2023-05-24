Antalya'da hayvanat bahçesinde aslanın saldırısıyla yaralanan çocuk ameliyat edildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hayvanat bahçesinde aslanın saldırısı sonucu başından yaralanan çocuk, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edildi.

Edinilen bilgiye göre, hayvanat bahçesinde çalışan bakıcı, 8 Mayıs'ta, yakını olan 4 yaşındaki A.A. ile ailesini, sadece görevlilerin girebildiği bölüme aldı.

Bu sırada kafesindeki aslanın saldırısına uğrayan çocuk, babası ve bakıcı tarafından kurtarıldı.

Saldırıda başından yaralanan çocuk, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Çocuk ve olayda hafif yaralanan baba ile bakıcı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, acile getirilen çocukla ilgili asistanlarının ve kendisinin bilgilendirildiğini söyledi.

Çocuğa aslanın saldırdığını öğrenince şaşırdığını aktaran Özkan, "Çocuğu ameliyata alarak, 10 gün serviste takip ettik. Çocuğun saçlı derisi pençe darbeleriyle zarar görmüş. Saldırıyı ucuz atlatmış. Kafatası kemiği ve beyninde herhangi bir sıkıntısı yoktu. Saçlı derisini toparlamak biraz zaman aldı. Şu an için durumu iyi, bir miktar izi kalacak." diye konuştu.

- "Aslan saldırısı vakasıyla ilk kez karşılaştık"

Özkan, aslan saldırısı vakasıyla ilk kez karşılaştıklarını belirterek, daha önce pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan hastaya operasyon gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Aslan saldırısının, çocuğu psikolojik olarak hayli zorladığını dile getiren Özkan, "Çocuk psikiyatrisi tarafından gözlemlenmesine devam ediliyor. Ara ara kontrollere gelecek." dedi.

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