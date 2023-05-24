Antalya'da seralardaki "Kaliforniya" cinsi biberin hasadı tamamlandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde yaklaşık 7 bin dekarlık alanda üretimi yapılan ve yurt dışında ciddi talep gören "Kaliforniya" cinsi biberin hasadı tamamlandı.

İlçedeki seralarda, yaş sebze ve meyve ihracatında önemli potansiyele sahip biberde son ürünler toplandı.

Üreticilerden Turan Şahin, geçen yıla göre bu yıl daha fazla ürün elde ettiklerini söyledi. Gelir açısından da güzel bir sezon geçirdiklerini dile getiren Şahin, "Kaliforniya biberi ihracatta aranılan bir çeşit. Önümüzdeki yıl da dikim yapacağım." dedi.

Çalkaya Mahallesi'ndeki üreticilerden İsmet Kara da serasında iki yıldır Kaliforniya biberi dikimi yaptığını belirtti. Ürünün bakımı ve üretiminin diğer çeşitlere göre daha kolay olduğunu söyleyen Kara, pazar konusunda da sıkıntı yaşamadıklarını bildirdi.

İhracatçı Nevzat Akçan da Aksu ilçesinin Kaliforniya biberi konusunda üretim merkezi haline geldiğini söyledi.

Biberi en fazla Rusya, Ukrayna, Romanya, Polonya ve Bulgaristan'a ihraç ettiklerini anlatan Akçan, "Kasımdan bu yana bu biberin ihracatını yapıyoruz. İhraç odaklı bir ürün, üretimin büyük bir bölümü yurt dışına gidiyor. Pazar arttıkça ilçede üretimi de arttı. Bu yıl kilosu ortalama 33 liradan işlem gördü. Çiftçilerimiz gelirlerinden memnun." diye konuştu.

Akçan, Kaliforniya biberi üretiminin teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

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