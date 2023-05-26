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Nesli tehlikedeki Akdeniz fokları için "mağaralara girmeyin" uyarısı

AA

Nesli tehlikedeki Akdeniz fokları için "mağaralara girmeyin" uyarısı

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya kıyılarında son yıllarda daha fazla görülmeye başlanan nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foklarının doğum yaptıkları mağaralara girilmemesi gerektiği belirtildi.

Akdeniz fokları, son aylarda Antalya'nın çeşitli bölgelerinde balıkçılar ve tur teknesiyle gezen tatilciler tarafından sıklıkla görüntülenmeye başlandı.

Antalya falezler, Kaleiçi Yat Limanı ile Kekova, Kaş ve Gazipaşa kıyılarında kameralara yansıyan sevimli fokların sosyal medyada yayınlanan görüntüleri ilgi çekerken, fokların doğum yaptıkları alanlara kano veya tekneyle girilmesi uzmanları endişelendiriyor.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine, Akdeniz foklarının endemik bir canlı türü olduğunu söyledi.

Bu fok türünün yüzde 75'inin Yunanistan ve Türkiye kıyılarında yaşadığına dikkati çeken Gökoğlu, "Özellikle kayalık ve adalar bölgelerinde, insanın ayak basmadığı yerlerde yaşamlarını sürdüren canlılar. Akdeniz fokları denizin kirlenmediğinin en önemli göstergelerindendir. Çünkü foklar temiz denizlerde yaşar." dedi.

- "500 ila 600 olan Akdeniz foku sayısı 750'lere yükseldi"

Son zamanlarda koruma tedbirlerinin alınması ve insanların bilinçlenmesiyle fok sayısının arttığı bilgisini veren Gökoğlu, "Son yapılan araştırmalarda 500 ila 600 olan Akdeniz foku sayısı 750'lere yükseldi. Bu bizi mutlu etti. Birkaç gün önce Kaş'ta 2 yavru yan yana görüntülendi. Kaş bölgesi Akdeniz fokları için önemli bir yaşam alanı. Bizi sevindiren görüntülerdi." diye konuştu.

Gökoğlu, fokların insan hareketliğinin olduğu yerlerden uzaklaştığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Falezlerde, adalar ve kayalık bölgelerin çevresinde kano sporu yapanlar mağaraların içine kadar giriyorlar. Küçük tekneler turistleri mağaraya kadar sokuyor. Böyle bir durumda anne fok mağarayı terk ediyor. Eğer mağarada yavru varsa açlıktan ölebiliyor. Bölgedeki Akdeniz foku popülasyonu, maalesef bu nedenle azalıyor. Sahil bandında yürüyüş yaparken Akdeniz foku görmek büyük bir ayrıcalık. Bu ayrıcalığı yaşamaya devam etmek istiyorsak onların yaşam alanlarından uzak durmalıyız."

- "Kesinlikle insanlar tarafından beslenmemeli"

Antalya Körfezi'nde bu yıl bir fok yavrusunun ölü bulunduğunu hatırlatan Gökoğlu, sütten kesilen yavru fokların, avlanmaya başladığı sırada balıkçı ağına takılarak da ölebildiğini kaydetti.

Kaleiçi Yat Limanı'na sürekli giren bir Akdeniz fokunun olduğunu anlatan Gökoğlu, "Fok, Kaleiçi Yat Limanı'ndaki teknecilerin adeta maskotu gibi oldu. Özellikle fırtınalı günlerde yavrusunu korumak için yat limanına getiriyor. Balıkçılar zaman zaman bu fokları balıkla besliyor. Akdeniz fokları kesinlikle insanlar tarafından beslenmemeli. Beslenmeye alıştığı için sürekli teknelerin peşinden gidebiliyor, pervane çarpmasıyla ya da tekneden atılan ağa takılarak ölebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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