Manavgat'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince S.A'nın turizm bölgesinde uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 1200 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram kubar esrar, 54 gram metamfetamin ve 3 şişe uyuşturucu imalatında kullanılan sentetik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, hakkında adli işlem başlatıldı.



- Şehir dışından uyuşturucu madde getiren 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 2 şüphelinin il dışından uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.



Şüphelilerin arabalarında narkotik köpeği "Bayır" ile yapılan aramada 1856 uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 şüpheli, gözaltına alındı.





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