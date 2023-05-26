Antalya'da Yeni Jenerasyon Moda Haftası kapsamında defile düzenlendi

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da "Yeni Jenerasyon Moda Haftası-Fashion Week NewGen" kapsamında düzenlenen defilede, moda tasarımı öğrencileri tasarımlarını sergiledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Amsterdam merkezli moda şirketi AFWEU ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Muratpaşa ilçesindeki bir basketbol sahasında yapıldı.

Defilede, Akdeniz Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümünde eğitim gören 11 son sınıf öğrencisinin tasarımları sergilendi.

AFWEU kurucusu ve sahibi Aydın Acık, burada yaptığı konuşmada, düzenledikleri moda haftalarında kültür öğelerini ön plana çıkardıklarını belirtti.

Moda haftalarında çeşitli ülkelerden tasarımcıları ağırladıklarını vurgulayan Acık, "Buradaki amacımız gençlere destek sağlamak, onların geleceğine bir adım olabilmek. Bir sonraki etkinliğimizi daha büyük, daha fazla öğrencimize ulaşmış olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Türker Özay da, genç tasarımcıları ve girişimcileri desteklediklerini belirtti.

Moda Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisi Meryem Mecidoğlu ise programda emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Sektöre gireceğiz ve bu alanda belli başlı çalışmalara imza atmamız gerektiğini düşünüyoruz. Her şeyden önce emeklerimizi sergileme imkanı bulduk. Bu çok değerli bir şey, çok güzel bir gündü."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.