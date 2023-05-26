Antalya'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 3 kişi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen kaçak alkol ve sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler Kepez ve Muratpaşa ilçesindeki iki adres ile 2 motosiklete yapılan aramada 3 bin 265 litre alkol,12 bin 950 şişe ve kapakları, 790 litre gliserin, 1260 elektronik sigara ve malzemesi, 23 elektronik kol saati ve 4 adet kablosuz kulaklık ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

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