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Antalya'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA

Antalya'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 3 kişi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen kaçak alkol ve sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler Kepez ve Muratpaşa ilçesindeki iki adres ile 2 motosiklete yapılan aramada 3 bin 265 litre alkol,12 bin 950 şişe ve kapakları, 790 litre gliserin, 1260 elektronik sigara ve malzemesi, 23 elektronik kol saati ve 4 adet kablosuz kulaklık ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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