Antalya merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaş ilçesinde bazı kişilerin menkul ve gayrimenkullerine, baskı, şiddet ve cebir yöntemiyle sahte senet imzalatılarak el konulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda Antalya merkezli Afyonkarahisar ve Gaziantep'te belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan bir zanlı aranıyor.

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