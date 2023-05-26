Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yörük dernekleri üyeleriyle buluştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yörük dernekleri üyeleriyle buluştu:

AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yörük dernekleri üyeleriyle buluştu:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan, 'Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımaya hazırız.' diyor. Karşılıklı tanıma konusunda açıklamalar olumlu, bunu destekliyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde Antalya'daki Yörük dernekleri üyeleriyle buluştu.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Yörüklerin kanıyla sulanmış Anadolu'nun bin yıldır Türk yurdu olduğunu söyledi.

Yörük kültürünü yaşatan herkesle gurur duyduklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin kalkınması için gece gündüz çalışan Yörüklere teşekkür etti.

Türk'ün şahlanışının başladığını dile getiren Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurduk. Türk dünyası bir çatı altında birleşti. KKTC de aramıza katıldı. Uluslararası saygın bir örgüt haline getirirken, her alanda dayanışmamızı gerçekleştireceğiz. Turizmden, sağlığa, enerjiden, spora kadar işbirliğimizi her alanda güçlendireceğiz." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının Türk'ün asrı olacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Özgüvenimiz geri geldi. 21 yılda cumhuriyetimize kazandırdığımız eserlerin her biriyle gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizle de gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygıyla anıyoruz. Artık biz 'Yaparız, üretiriz' diyebiliyoruz. Bu özgüven bizi hedeflerimize ulaştıracak. Türk dünyası ile ticaretimiz 1 milyar dolara çıktı." diye konuştu.

Yörüğün kendisi için değil obası, milleti, devleti için her zaman bir şeyler istediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyadaki soydaşlarımız için çalışıyoruz. Balkanlar'daki Evlad-ı Fatihanlar için, Ahıska, Gagavuz, Uygur Türkleri için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bunlar milletimizi görmez, bilmez, cahil zannediyorlar"

Davalarının güçlü Türk, Türkiye ve Türk dünyası davası olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bazıları Türk'ün şahlanışının emaresi olan 'SİHA ve İHA'lara dokunacağız.' diyor, diğer milli üretimlerimize karşı çıkıyor. Terörü Türk yurdundan uzaklaştırmak için Suriye'ye giriyoruz, DAEŞ, YPG ve PKK'yı temizliyoruz. Bazıları 'Biz oradan çekileceğiz.' diyor. Aynı şekilde PKK'nın mesken tuttuğu Kuzey Irak'a giriyoruz, teröristleri temizliyoruz, bazıları 'Biz oradan çekileceğiz' diyor. Mavi Vatan da bizim için yurttur ama tüm kazanımlarımızı hiçe sayacak söylemler içinde oluyorlar. Bunlara 14 Mayıs'ta vatandaşımız gerekli darbeyi vurdu, dersi verdi. 'Bu ülkeyi, toprakları size emanet etmeyiz.' dedi. Bunlar milletimizi görmez, bilmez, cahil zannediyorlar ama esas aldanan onlardır. Bu millet her şeyi görür, sabırlıdır ve zamanı gelince dersi de verir."

PKK, YPG ve FETÖ ile yürüyenleri rahatsız etmeye devam edeceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Kayyumları kaldırmayı taahhüt edenleri, 'PKK ve FETÖ'cüleri devlet kadrolarına döndüreceğiz.' diyenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, 28 Mayıs'ın aynı zamanda Azerbaycan'ın bağımsızlık günü olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Maalesef Türkiye, Azerbaycan'a yardım etti.' diyen CHP'lileri de üzmeye, rahatsız etmeye devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu elinde bir harita çıkıyor ve 'Çin'e tren götüreceğiz.' diyor. Çin'e tren var zaten. Hızlandıracağını söylese biz de teşekkür ederiz. Elindeki haritada can Azerbaycan'ı bypass etmiş. Sizin Azerbaycan'la derdiniz ne? Kardeşlerimizi geçmişte Sovyetlere teslim ettiniz. Yeni projeler diyorsunuz ama Azerbaycan yok. Bunu sizden kim istiyor? Ermenistan mı böyle yapmanızı istiyor, başkası mı? Bu soruların cevabını henüz alamadık ama Türk milleti inşallah cevabı 28 Mayıs'ta bunlara verecek. Biz Azerbaycan'ı bypass eden projeler değil kalbinden geçen projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

- "Kafkasya'da da barış istiyoruz"

"Ermenistan akıllanırsa ki son dönemde açıklamalarını müspet buluyoruz." diyen Çavuşoğlu, "Ermenistan, 'Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımaya hazırız.' diyor. Karşılıklı tanıma konusunda açıklamalar olumlu, bunu destekliyoruz. Azerbaycan, kapsamlı barış anlaşması teklif etmişti. Ermenistan, buna da 'evet.' derse bir an önce müzakere edilir, anlaşma imzalanır. Biz de Türkiye olarak bu doğrultuda bazı olumlu adımlar atarız. Bölgemizdeki derdimiz barış ve istikrar. Kriz ve çatışmaların yüzde 60'ı etrafımızda olmasına rağmen biz istikrar abidesiyiz. Kafkasya'da da barış istiyoruz. Umarım Ermenistan da bunu en iyi bir şekilde idrak eder." dedi.

Çavuşoğlu, 28 Mayıs'ta da vatandaşların sandıklara gitmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bizim en büyük handikapımız rehavettir. 28 Mayıs'ta onlar 'Eyvah.' desin biz 'Eyvallah.' diyelim. Huzura, istikrara, barışa ve adalete, daha güçlü bir demokrasiye 'Eyvallah.' diyelim." şeklinde konuştu.

Toplantıya MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya merkezli 3 ildeki dolandırıcılık ...
Serik'te kermes ve halk oyunları şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Serik'te kermes ve halk oyunları şenliği düzenlendi
Antalya'da eğitimde yaklaşık 2 milyar liralık yatırım
YEREL HABERLER Antalya'da eğitimde yaklaşık 2 milyar liralık yatırım
Antalya'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 3 kişi ...
Antalya'da Yeni Jenerasyon Moda Haftası kapsamında defile düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da Yeni Jenerasyon Moda Haftası kapsamında ...
Antalya'da dede ve torunları, bağımlılığa dikkati çekmek için koştu
YEREL HABERLER Antalya'da dede ve torunları, bağımlılığa dikkati ...
Antalya'daki sanayicilerden Uganda'ya ticari ziyaret
YEREL HABERLER Antalya'daki sanayicilerden Uganda'ya ticari ziyaret
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Manavgat'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi ...
Kampanyası biten SMA'lı Asel bebek, tedavisi için gün sayıyor
YEREL HABERLER Kampanyası biten SMA'lı Asel bebek, tedavisi için gün ...
Nesli tehlikedeki Akdeniz fokları için "mağaralara girmeyin" uyarısı
YEREL HABERLER Nesli tehlikedeki Akdeniz fokları için "mağaralara ...
Plastik poşetlerle atılan Hıdırellez dilekleri, deniz ekosistemine zarar veriyor
YEREL HABERLER Plastik poşetlerle atılan Hıdırellez dilekleri, deniz ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'da konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'da konuştu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'da konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'da konuştu:
Antalyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Fenerbahçe karşılaşmasının ...
Antalya'da çalınan 10 araç, 4 ilde bulunup sahiplerine teslim edildi
YEREL HABERLER Antalya'da çalınan 10 araç, 4 ilde bulunup ...
Antalya'da araç hırsızlarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da araç hırsızlarına yönelik operasyonda 3 ...
Bornova Hitab Spor Başkanı Beşyıldız: Biz değil, rakip saldırdı
YEREL HABERLER Bornova Hitab Spor Başkanı Beşyıldız: Biz değil, ...
Antalya'da bisikletçiler, Tahtalı Dağı'na pedal çevirdi
YEREL HABERLER Antalya'da bisikletçiler, Tahtalı Dağı'na pedal ...
Aksulu pehlivanlar, müsabakalara hazırlanıyor
YEREL HABERLER Aksulu pehlivanlar, müsabakalara hazırlanıyor
Antalya'da firari 2 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da firari 2 hükümlü yakalandı
Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli ...
TGF Türkiye Golf Turu final ayağı Antalya’da başladı
YEREL HABERLER TGF Türkiye Golf Turu final ayağı Antalya’da başladı
TGF Türkiye Golf Turu final ayağı Antalya'da başladı
YEREL HABERLER TGF Türkiye Golf Turu final ayağı Antalya'da başladı
Daum, kanserle mücadelesini futbol maçı gibi görüyor:
YEREL HABERLER Daum, kanserle mücadelesini futbol maçı gibi görüyor:

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.