Alanya'da kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

A.D'nin kullandığı 07 NCR 01 plakalı kamyon, Tosmur Mahallesi D-400 kara yolunda, Hasan Kaplan (61) idaresindeki 07 HIN 36 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Kaplan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcı ve polisin incelemesinin ardından Kaplan'ın cenazesi Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.

Kamyon sürücüsü A.D. ise gözaltına alındı.

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