Sanatçı Ali Kınık, Manavgat’ta konser verdi

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ANTALYA (AA) - Sanatçı Ali Kınık, Manavgat'ta Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlik Şöleni" kapsamında Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği programda sanatçı Kınık, sevilen türkülerini seslendirdi.

Ücretsiz konsere ilgi gösteren vatandaşlar, türkülere eşlik etti.

Konseri AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve İbrahim Aydın da izledi.

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