Antalya'da devlet korumasındaki 4 çocuk koruyucu aileleriyle buluştu

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da çeşitli nedenlerle devlet korumasına alınan 4 çocuk, koruyucu aileleriyle buluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, anne ve babası hayatını kaybeden ya da çeşitli nedenlerle ailesinin bakımlarını sağlayamadığı çocuklar için başlattığı "koruyucu aile" modeli, evlat sahibi olamayan ya da biyolojik çocukları olmasına rağmen kimsesiz çocuklara da yuvalarını açmak isteyen bir çok aileye "umut" oluyor.

Devlet tarafından her ihtiyacı karşılanmasına rağmen çocukların anne baba sevgisi ve aile sıcaklığında büyümesini amaçlayan proje ile 9 bin 169 çocuk 7 bin 577 ailenin koruyuculuğunda yaşam sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başvuru sayısının arttığı "koruyucu aile" uygulaması kapsamında evlat özlemi çeken 4 aile daha çocuklarla buluştu.

Çocukların ailelerle buluşması, duygusal anlara sahne oldu. Çocukları "yavrum" diyerek seven ailelerin mutluğu gözlerinden okundu.

- "Kokusunu içime çektim"

Antalya'da 30 yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olamayan çift de koruyuculuğunu üstlendikleri 2 yaşındaki oğullarıyla buluştu.

Anne E.Ö, yıllardır evlat hasreti çektiğini söyledi.

Çocuk hasretini çocuk bakıcılığı yaparak gidermeye çalıştığını ifade eden anne, "Depremde annesi babası ölen çocuklar olduğunu görünce çok etkilendim. Hemen başvurdum. Oğlumu ilk görünce çok mutlu oldum. Bana sarıldı ve kucağımdan inmedi. Ben de onun kokusunu içime çektim." dedi.

Baba M.Ö. de oğlunu kucağına alınca çok duygulandığını dile getirdi.

Oğluna iyi bir gelecek hazırlamak istediğini kaydeden baba, vatana, millete hayırlı bir evlat yetiştirmek istediğini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan da koruyucu aile modelinin tüm dünyada korunmaya muhtaç çocuklar için en çok tercih edilen bakım şekli olduğunu belirtti.

Çocukların aile ortamı içinde mutlu hayat sürdüğünü vurgulayan Çalışkan, "Türkiye'de ikamet eden 26-65 yaş aralığındaki, en az ilkokul mezunu ve düzenli geliri bulunan herkes koruyucu aile olabilir. Bu model ile çocukların güven, sevgi ve şefkat içinde sıcak bir aile ortamında büyümelerini sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.





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