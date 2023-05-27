Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Sinan Oğan'a gönül verenler" buluşmasına katıldı:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ata İtitfakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından hakaretlere maruz kaldığını belirterek, "Amacı makam ve mevkii olanların, ülküsü Sinan Oğan gibi millet ve memleket olanları anlamasını beklemiyoruz elbette. İnşallah bunlara 28 Mayıs'ta gereken cevabı vereceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen Sinan Oğan'a gönül veren vatandaşlar ve teşkilat buluşmasında yaptığı konuşmada, Oğan'ı bugün Antalya'da misafir etmekten onur duyduklarını söyledi.

Bugünün 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, bugünün kara bir tarih olarak geçmişe yazıldığını ifade eden Çavuşoğlu, milletin özgür iradesiyle demokratik şekilde seçilen hükümetin bir askeri darbeyle hedef olduğunu, milli iradenin yaralandığını kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin de seçim sürecini yaşadığını, yarın Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun yapılacağını anımsatarak, Oğan'ın da yerli ve milli cepheye, Cumhur İttifakı'na destek verdiğini belirtti. Oğan'ın bu yöndeki açıklamasının ardından hakaretlere, sosyal medyada linç girişimlerine maruz kaldığını dile getiren Çavuşoğlu, bunları üzülerek takip ettiklerini söyledi.



Oğan'ın makam ve mevki için destek vermediğini, inandığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini aktaran Çavuşoğlu, "Sırf kendi görüşlerine aykırı olduğu için, kendi tarafında olmayanları hor gören bu yaklaşım muhalefetin içerisinde bulunduğu tahammülsüzlüğün aslında belirgin örneği. Ya benimsin ya kara toprağın." dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da bazı kesimlerin destek verdiğini ancak kendilerinin bunlara yönelik herhangi bir tavır içine girmediklerini ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Amacı makam ve mevkii olanların, ülküsü Sinan Oğan gibi millet ve memleket olanları anlamasını beklemiyoruz elbette. İnşallah bunlara 28 Mayıs'ta gereken cevabı vereceğiz, 2 milyon 520 bin oy farkını hep birlikte ikinci turda daha da yukarıya taşıyacağız. Öyle bir kazanacağız ki, bu milletin düşmanları hariç herkes kazanacak, 85 milyon insan kazanacak, mazlumlar kazanacak, dünya barışı kazanacak, istikrar kazanacak. Sadece Türkiye'de millet düşmanlığı kaybedecek."

- "Kılıçdaroğlu'nun psikolojisi bozulmuş, agresifleşmiş"

Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıldır Türkiye'nin her bir köşesine hizmet götürdüklerini anlatan Çavuşoğlu, bugünün Türkiye'sinin kendi arabasını, uydularını, helikopterlerini, uçağını, savaş gemisini yapan bir Türkiye olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, çıkar ve şahsi kazanç değil, dava ve kader birlikteliği olan Cumhur İttifakı'nın bu hizmetleri daha güçlü şekilde sürdüreceğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu'nun doğru olmayın açıklamalarda bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "İstikrarsız, karanlık düzenin savunucusu olan Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu, her gün karşımıza çıkıyor, video yayınlıyor, konuşuyor, psikolojisi de bozulmuş, agresifleşmiş. Gerçekten bu kadar yalana inanırsanız, buralarda yalan atarsanız bu kaçınılmaz son olur. Yani Türkiye'yi yönetecek bir insanın daha sakin olması lazım." diye konuştu.

Çavuşoğlu, muhalefetin vaatlerinin 21 yıllık kazanımları yıkmak, Türkiye Yüzyılı meşalesini söndürmek olduğunu aktararak, Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin tek ortak özelliğinin Erdoğan düşmanlığı olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, nefret ve intikamla, koltuk kapmak için kurulan masaların çabuk dağılacağını belirtti.

- "Dün ak dediğine bugün kara diyorlar"

Kılıçdaroğlu'nun seçimlerin ilk turu öncesi ile sonrası söylemlerinin değiştiğini anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"14 Mayıs öncesi malum terör örgütlerine yeşil ışık yakıp onlarla kol kola yürüyordu. Seçimlerde milletimizden tokadı yiyince bu sefer de vatanseverlik sözde milliyetçilik maskesi takıyor. 14 Mayıs öncesinde, yine Kandil'e, kayyum uygulamasını bitirme sözünü verdi. Seçimlerde boyunun ölçüsünü alınca, dün yine ağız değiştirdi. Aslında ne dediklerini de tam ifade edemiyorlar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Allah şaşırtmasın."

Milletin de artık muhalefete güveni kalmadığını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bir değil, iki değil, üç değil, bunların hangi dediğine inanacağız. Yahu siz devlet yönetimine talip değil misiniz? Hem de sıradan bir devlet değil, binlerce yıllık geleneği olan Türk devletinden, Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Bu nasıl siyaset bilmezlik, bu nasıl iş bilmezlik? Gerçekten üzülüyor insan. Türkiye'nin ana muhalefetinin, karşımızdaki ittifakın, millet ile yakından uzaktan alakası yok, böyle acınası durumdalar. Bunların siyaseti bu, ilkesizlik ve tutarsızlık. Dün ak dediğine bugün kara diyorlar, Antalya'da başka, Van'da başka konuşuyorlar."

Çavuşoğlu, milliyetçiliğin söylemle değil, milli bir duruşla, memlekete hizmet etmekle mümkün olduğunu vurgulayarak, kimin milliyetçi olduğunu 21 yıldır yapılan eserlerle gösterdiklerini bildirdi.

Milliyetçiliğin ülkenin ekmeğini büyütmek, ordusunu, teknolojisini güçlendirmek, milli markalar ortaya koymak olduğunu belirten Çavuşoğlu, milliyetçiliğin Türkiye'nin mavi vatanını savunmak ve Türkiye'yi dünyada bir deniz gücü yapmak, Türkiye'nin hava sahasını yerli ve milli hava savunma sistemiyle savunmak olduğunu kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin 21 yılda PKK terör örgütüyle etkin bir mücadele yürüttüğünü, sadece son bir ayda 126 teröristin etkisiz hale getirildiğini vurgulayarak, "PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen Kılıçdaroğlu'nun siyasi ajandası kirlidir. PKK'nın Suriye kolu YPG/PYD'ye terör örgütü diyemeyen bir Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi?" dedi.

- "Azerbaycan Türkünü üzüp, kimi mutlu edeceksiniz?"

Çavuşoğlu, bugün Türk dünyasının da şahlandığını söyledi. Türkiye sayesinde bugün Türk'ün birliğinin sağlandığını ifade eden Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bugün kültürden enerjiye, çevreden uzaya, turizmden sağlığa, her alanda işbirliğini genişlettiğini belirtti. Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türk dünyasına da özgüven verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, tüm soydaşların ve akraba topluluklarının bu güveni hissettiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun Azerbaycan'ın olmadığı bir projeyi gündeme getirdiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ı baypas etme amacı güdenlerin hesabını biz biliyoruz. Azerbaycan Türk'ünü üzüp, kimi mutlu edeceksiniz? Ermenistan'ı mı mutlu etmek istiyorsunuz ya da batı ülkelerini mi?" ifadesini kullandı.

Her konuda milli menfaatleri doğrultusunda akılcı ve sağduyulu bir siyaset yürüttüklerinin altını çizen Çavuşoğlu, bu sayede turizmde, tarımda, ihracatta rekorlar kırıldığını söyledi.



Yarınki seçimde Erdoğan'ın milletin oylarını alarak yeniden Türkiye'yi şahlandırmaya devam edeceğini söyleyen Çavuşoğlu, Oğan'ı da Erdoğan'a destek verdiği için gönülden tebrik ettiğini kaydetti.

Toplantıya Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da katıldı.



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