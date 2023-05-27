TGF Türkiye Golf Turu'nun final ayağı Antalya'da sona erdi

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ANTALYA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 6. ayak ve B Kategorisi 4. ayak mücadeleleri, Antalya'da tamamlandı.

Mart ayında başlayan ve A kategorisinde 6 ayak, B kategorisinde 4 ayak üzerinden değerlendirilen Türkiye Golf Turu'na A ve B kategorilerinde 15 kulüpten 35 sporcu mücadele etti.

Antalya, İstanbul, Muğla illerinde oynanan turnuvalar sonunda oluşturulan genel klasman tablosuna göre A kategorisi erkeklerde Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan birinci olurken, Olympos Golf Kulübünden Kadirhan Yener ikinci ve Kemer Golf Kulübünden Can Gürdenli üçüncü olarak tamamladı.

A kategorisi kadınlarda Gloria Golf Kulübünden Sude Bay birinci, Bodrum Golf Kulübünden Zeynep Süalp ikinciliği, National BGK'dan Ayşe Demir üçüncülüğü elde etti.

B kategorisi erkeklerde Ankara Golf Kulübünden Semih Engez birinci, Klassis Golf Kulübünden Efe Sargın ikinci, Moda Golf Kulübünden Kerem Karşı üçüncü oldu.

B kategorisi kadınlarda Ataşehir Golf Kulübünden Merve Üçerler birinciliği elde ederken Ataşehir Golf Kulübünden Alya Su Çiğdem ikinci, Carya Golf Kulübünden Fatma Kuş ise turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Genel klasman tablosunda kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular için final raundu sonunda ödül töreni düzenlendi. Kazananlara kupalarını, TGF Yönetim Kurulu Üyesi Recep Turan takdim etti.



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