Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sinan Oğan, Antalya'da vatandaşlarla buluştu

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ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Antalya'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Çavuşoğlu ile Oğan, Muratpaşa ilçesinde Kazım Özalp Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Çavuşoğlu ile Oğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun yarın yapılacağını hatırlatarak, sandığa gitmelerini istedi.

Bir vatandaş Oğan'a seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermesinden dolayı teşekkür ederek, "Onurlu ve dik duruşunuz bu milletin geleceğine damga vurdu. Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldığınız için Allah razı olsun, Türk milliyetçileri adına size teşekkür ediyorum." dedi.

Oğan da vatandaşa teşekkür etti.

Çavuşoğlu ve Oğan, ziyarette vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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