Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Türkiye Yüzyılı buluşmalarında konuştu:

ANTALYA (AA) - Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Madem bu seçim bir referandum o zaman seçim gecesi de bu seçimi kaybedenlerin istifa etmesi gerekiyor. Sadece Kılıçdaroğlu değil Millet İttifakı'ndaki genel başkanların istifa etmesi gerekiyor. Madem referandum dediniz, hodri meydan o zaman." dedi.

Oğan, Antalya'da Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na katıldı.

Oğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı programda yaptığı konuşmada, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından aynı kitlenin kendilerine saldırmaya başladığını belirtti.

Saldıran kitlenin hedefinin kendilerinin de yarıştan çekilmesini sağlamak olduğunu söyleyen Oğan, direndiklerini ve seçime girdiklerini kaydetti.

Seçime girmeleri nedeniyle seçimlerin ikinci tura kaldığını ve normalde AK Parti'lilerin sosyal medyada kendilerini eleştirmesi gerektiğini dile getiren Oğan, "Aslında Kılıçdaroğlu'na az da olsa şans doğdu. Buna rağmen bir kitle var ki arkadaşlar Allah muhafaza eşim, kızım, oğlum dahil linçlemede, hakarette, küfürde sınır tanımayanlar en adi metotlarla bize saldırmaya başladılar. Ben o zaman anladım ki Allah bunların getireceği demokrasiden korusun ülkemizi. FETÖ'den iyi ders almışlar, FETÖ'vari usullerle, olmayan belgeleri yaratmaya çalışmaktalar. Sayın Aliyev'i dahi bu işin içine katma küstahlığı göstermekten geri durmayanlar, cumhurbaşkanımızla pazarlık yaptığımız iftirasını atmaya kadar her türlü iftirada bulundular. Çamur attılar izi kalmadı, kalmaz. Biz doğru insanlarız omurgalı insanlarız bugün görüyoruz ki doğru yerdeyiz inşallah." dedi.

- "Hakarette sınır tanımıyorlar"

Eşinin bu süreçte psikolojisinin bozulduğunu anlatan Oğan, "O kadar çok küstahça hakaretlerde bulundular ki 12 yaşındaki kızım cep telefonunu kapatmak zorunda kaldı. Mesaj atıyorlar. 17 yaşındaki oğlum bütün sosyal medya adreslerini kapatmak zorunda kaldı. Nasıl bir küstahlık, nasıl bir aymazlık, alçaklık. Hakarette sınır tanımıyorlar. Beni eleştirin, eleştirebilirsiniz ancak küfür, hakaret, çocukları, aileyi bu işin içine katmak nedir. O sebeple de biz bu linç kültürünü gördükten sonra bir kez daha anladık ki doğru karar vermişiz, doğru yerdeyiz." diye konuştu.

Seçimlerin ardından ATA İttifakı üyeleriyle istişarelerde bulunduklarını kaydeden Oğan, "Genel kanaat bizim Cumhur ittifakı ile beraber olmamız yönündeydi. Bu ittifakın üyelerinden biri de Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz. Yaptığımız toplantıda 'Evet, doğru diyorsunuz.Tüm yetkiyi size devrediyorum, alacağınız her kararın altına imzamı atıyorum.' dedi. Şimdi başka bir şey diyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılının, Türk'ün yüzyılının daha sağlam adımlarla ilerlemesi için yarın Recep Tayyip Erdoğan'ı yüksek bir oyla kazandıracaklarına inandıklarını aktaran Oğan, şöyle konuştu:

"İstikranın önemine vurguda bulunarak açıklamada yapmış ve bu destek kararını açıklamıştık. Nedir bu istikrar. Arkadaşlar cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde parlamentonun başka bir ittifakta, cumhurbaşkanlığının başka bir yerde olması ülkeyi kaçınılmaz olarak bir yönetim krizine sokar. Şu andaki parlamento çoğunluğu Cumhur ittifakında. Dolayısıyla da cumhurbaşkanlığının Cumhur ittifakında olması gerekir. Bunu Kılıçdaroğlu'na izah ettim. Ona 'Siz 21 yıllık iktidarın karşısında hala yenildiyseniz, hala parlamento çoğunluğunu alamadıysanız şimdi cumhurbaşkanlığını nasıl kazanacaksınız?' diye sordum. 'Sizin desteğinizle.' dedi. Hadi destek verdik kazandınız. Nasıl yöneteceksiniz? Cumhurbaşkanlığı sizde, parlamento Cumhur İttifakı'nda. Ben Türk milliyetçisi olarak ülkemi göz göre göre nasıl bir krizin içine atarım. O sebeple de biz istikrar dedik. Başka sebepler de var. HDP ile yan yana durma, terör örgütleriyle mücadele konusunda zafiyet yaşanma gibi sebepler de var."

- "Türk milliyetçilerinin gövdesini nasıl ortaya koyduğunu göreceksiniz"

Türkiye'nin krize girmesini bekleyen içeride ve dışarıda bir kitlenin bulunduğuna dikkati çeken Oğan, şunları kaydetti:

"Yarın yüksek bir oy oranıyla cumhurbaşkanımız seçtirmeliyiz. Türkiye'nin ekonomik krize girmesini, uluslararası baskıların artmasını bekleyen bir kitle var. Bu kitle 50 küsurla seçilecek bir yönetimi görürse frene basmaz gaza basar. Ama daha yüksek bir oy oranıyla seçildiği zaman 'evet Türk milleti hükümetinin arkasındadır.' diyecek Onun için bunlara fırsat vermemeliyiz. Biz bir yeri desteklemeye karar verdiğimiz zaman bu lafta olmaz gövdemizi buraya koyarız. Bugün burada ifade diyorum gövdemizi buraya koyuyoruz. Türk milliyetçileri olarak buradayız. Türk milliyetçilerinin gövdesini nasıl ortaya koyduğunu göreceksiniz. Türk milliyetçileri yarın bütün halinde fire vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçecektir."

"Bir anne olarak evlatlarınızın Allah muhafaza yarın bir terör kurşununa hedef olmaması için ülkemizin terörle mücadeledeki bu katiyetli tutumunun devam ettirilmesi lazım." diyen Oğan, "Bu sebeple biz cumhurbaşkanımızla konuştuğumuzda 'Bizim ATA İttifakı olarak çıkarmış olduğum ilkeler var. Bu ilkeler çerçevesinde bir uzlaşma sağlayabiliriz.' dedik. Okuduk beraber ilkeleri. Anayasanın ilk 4 maddesinin dokunulmazlığını söyledim. Sayın Erdoğan 'Bizim kırmızı çizgimiz.'. Anayasa'nın 66. maddesindeki Türklük tanımına dokunulmaması. Cumhurbaşkanı şaşırdı. 'Sinan bey yanlışınız olmasın, bizde böyle bir sorun yok.' dedi. 'Sizde sorun yok ama Ali Babacan'ın partisinde sorun var. Türklüğü oradan çıkartmak istiyorlar. Babacan'ın partisinin Türklükle sorunu var. İlkelerimiz arasında afet bakanlığının kurulması var. Bunu iyi bir fikir olarak değerlendirdi. Sınırlarımızın güvenliğinin daha da arttırılması konusunda da hem fikiriz. Sığınmacıların bir takvim çerçevesinde gönderilmesi var." şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri referandum olarak gördüğünü aktaran Oğan, "Kabul ediyorum, referandumdur. Bu referandumun sonunda millet, sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçtiğinde Sayın Kılıçdaroğlu için bir kayıp, istifa olacak mı? Madem bu seçim bir referandum o zaman seçim gecesi de bu seçimi kaybedenlerin istifa etmesi gerekiyor. Sadece Kılıçdaroğlu değil Millet İttifakı'ndaki genel başkanların istifa etmesi gerekiyor. Madem referandum dediniz, hodri meydan o zaman." değerlendirmesinde bulundu.

- "Neredeyse 'Başbuğ Canan' diyecekler"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun birden bire milliyetçi kesildiğine dikkati çeken Oğan, "Ermeniperest 'Türkiye'de soykırım var' diyen suçlayan Canan Kaftancıoğlu Göktürk bayrağının altında yürüyüş yapıyor. Neredeyse 'Başbuğ Canan.' diyecekler. Bunlara mevsimlik milliyetçi diyeceğim bir mevsim bile milliyetçi olamazlar. Haftalık milliyetçi bunlar. Bunların milliyetçilikleri de programları, gittikleri yol gibi doğru değil. Suriyeli sığınmacılar göndereceğiz tezi de doğru değil. Bütün hepsi Türk milliyetçilerinin oyunu almak için. Yola çıkarken Türk milliyetçilerini hesaba katmamışlardı. Bütün planları HDP üzerineydi. Kılıçdaroğlu ile önceki görüşmemde seçimi yüzde 60'larla falan kazanacak havası vardı, kendisinden çok emindi. 'Ben sahada öyle bir şey görmüyorum.' dedim. Kılıçdaroğlu'nu birileri kandırıyor, gaza getiriyor." şeklinde konuştu.

Karşılarındakilerin sığınmacılar konusunda söylediklerinin milliyetçilik söylemleri gibi gerçekçi olmadığını belirten Oğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baktılar ki seçimi kazanamıyorlar, sığınmacı kozunu oynamaya başladılar, milliyetçilik naraları atmaya başladılar. Hiçbir gerçekliği yok. Sığınmacıların oraya dönebilmesi için PKKistanın belinin kırılması lazım. Tezkereye hayır diyen PKKistanın belini kırabilir mi? Hayır kıramaz. Tezkereye hayır diyen, sığınmacıyı nasıl gönderecek ülkesine. Önce oradaki PKK varlığını bitireceksin. O yüzden söyledikleri kendisiyle çelişen şeyler.Bizim o bozduğumuz plan şuydu. HDP'nin desteğiyle Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilecekti. HDP'nin tek bir şartı var. Bakanlık falan değil. Daha önemli onlar için stratejik hedef var. Suriye'de denize kadar inecek bir PKKistan kurmak. Bunun önündeki tek engel Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Eğer HDP'nin desteğiyle bir cumhurbaşkanı seçerlerse, Türkiye'nin oradaki askeri varlığını, müdahale gücünü durdururlarsa bu hedeflerine varacaklardı. Biz bunu gördüğümüz için 'HDP Türk siyasetinde kilit olmayacak, Türk milliyetçileri kilit olacak.' dedik ve başardık. Türk milliyetçileri Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındadır. Biz terörle mücadele konusunda Erdoğan'ın programını destekliyoruz, kesintisiz devam ettirilmesi için Türk milliyetçilerini yarın Erdoğan'a oy vermeye davet ediyorum."

Konuşmasını gençlere seslenerek sürdüren Oğan, "Plana sadık kalın. Bu plan Türkiye Yüzyılı'nı, Türk'ün yüzyılı olarak büyütecek bir plandır. Bu plan Zengezur koridorunu açacak plandır, bu plan Karabağ'ı yeniden Türk toprağı yapanların yanında durma planıdır, bu plan Türk dünyasının, Turan'ın planıdır." dedi.





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