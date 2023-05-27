Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye Yüzyılı buluşmalarında konuştu:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu CHP zihniyeti böyledir. Onların zihninden tek parti dönemi çıkmadı hiçbir zaman. İstedikleri de bu. Herkes kendisine biat edecek, karşılarında kimse olmayacak ve ülkede istedikleri gibi at oynatacaklar." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'da Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı buluşmalarına katıldı.

Çavuşoğlu, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın da katıldığı programda yaptığı konuşmada, seçimlerin ilk turunda parlamento çoğunluğunu aldıklarını hatırlattı.

Sinan Oğan ile Antalya caddelerinde ilgiden neredeyse yürüyemediklerini ifade eden Çavuşoğlu, bu durumun yarının müjdecisi olduğunu söyledi.

Sinan Oğan'ın ikinci turda tarafını belli etmesinin ardından linç girişimine uğradığını dile getiren Çavuşoğlu, "Bunların hazımsızlığı, hoşgörüsüzlüğü bu. Güya 'Biz demokratız.' diyorlar. 'Milleti kamplaştırıyorsunuz.' diyorlar. 21 yıldır kimi kamplaştırmışız? Biz hep '85 milyon' diyoruz. Yarınki seçimden sonra, cumhurbaşkanımız seçildikten sonra Türkiye düşmanları hariç hiç kimse kaybetmeyecek, milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak." dedi.

Karşı ittifakta hazımsızlığın had safhada olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Sinan Oğan kendilerini seçseydi kahraman ilan edeceklerdi. Seni seçmek zorunda mı? Depremzede kardeşlerimize oy vermediler diye ne hakaret ettiler. Sayın Akşener bir gün masadan kalktı, ağza alınmayacak küfürler. Hepsi aynı güruh. Bu CHP zihniyeti böyledir. Onların zihninden tek parti dönemi çıkmadı hiçbir zaman. İstedikleri de bu. Herkes kendisine biat edecek, karşılarında kimse olmayacak ve ülkede istedikleri gibi at oynatacaklar. Burası babanızın çiftliği mi? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Kafanıza göre şov yapamazsanız." diye konuştu.

- "Son 21 yılda 80 yılda yapılamayanları yaptık"

Gelecekle ilgili Millet İttifakı'nın vizyonunun, projelerinin bulunmadığını belirten Çavuşoğlu, "Biz 'Yerli ve milli.' diyoruz. Sadece Türkiye'nin güçlü olması yetmez, Türk dünyasının da birlik, beraberlik içinde olması lazım. O nedenle Türk devletlerini bir çatı altında birleştirdik. Gönüllerde birliktelik önemli de yetmez. Her alanda işbirliğimizi güçlendirmemiz lazım. Birlikte kalkınacağız, büyüyeceğiz. O zaman Türkiye Yüzyılı'nı Türk'ün asrı yapabiliriz. Hayal mi? Son 21 yılda 80 yılda yapılamayanları yaptık. Önümüzdeki 100 yılda katbekatını yapamaz mıyız? Yeter ki bir olalım." ifadelerini kullandı.

"Türk'ün yolu Karabağ'dan, Zengezur'dan geçer." dediklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Onlar 'Maalesef Azerbaycan'a yardım ettik.' dediler. Onlar haritalarda Azerbaycan'ı baypas ediyorlar. Var bir dertleri Azerbaycan'la. Azerbaycan'a canımız feda. Hiçbir zaman yalnız kalmayacaktır. Biz 'Türkiye'nin şahlanışı, istikrarı ve huzuru.' diyoruz, onlar 'Kaos, terör, FETÖ, DHKP-C, PKK.' diyor. Ne kadar hain varsa onları söylüyorlar. Tüm terör örgütleri, hainler Kılıçdaroğlu'na destek vermiyor mu? Bunu söyleyince 'Bize terörist diyorsunuz.' diyorlar. Biz size 'Terörist' demiyoruz, tüm terör örgütlerinin, tüm hainlerin sizin yanınızda olduğunu söylüyoruz."

Karşı ittifakın Türkiye diye bir derdinin bulunmadığını söyleyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bunlara bakıyoruz, Rusya'ya yaptırım, tehdit, ötekine bilmem ne. Ne kadar ilişkilerimizi geliştirdiğimiz ülkeler varsa bozma çabasındalar. Neden? Bir yerlere yaranma, yaltaklanma. Türk milleti bu kadar aciz mi? Bizim başkasına yaranma diye bir derdimiz olabilir mi? Türk milletinin öz güveni geri geldi. Azerbaycan'ın öz güveni geri gelmese 30 yıl işgal edilen topraklarını geri alabilir mi? Yanıbaşında sapasağlam Türkiye durdu. Diğer Türk devletleri de 'Benim başıma bir şey gelirse yanı başımda Türkiye olur.' diyor."

- "Seçim öncesinde de sonrasında da aynı şeyi söyleyeceksin"

Türk milletinin akıllı olduğunu, milleti aptal yerine koymanın en büyük aptallık olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bu millet dürüst olanı, samimi olanı sever. Samimi değilseniz millet size güvenmez. Seçim öncesinde de sonrasında da aynı şeyi söyleyeceksin. Antalya'da da Van'da da aynı şeyi söyleyeceksin. Türk gazetecileri gördüğünde de Batı gazetecilerini gördüğünde de aynı şeyi söyleyeceksin. Antalya'da "Turizm önemli, Rusya ile ilişkiler iyi.' dediler, Amerikan gazetelerini görünce de 'Rusya'ya yaptırım.' dediler. Antalya'da milliyetçilik taslıyorlar, Van'a gidiyorlar Türk bayrağını kaldıramıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Millet İttifakı'nın KHK ile uzaklaştırılan PKK ve FETÖ'cüleri geri getireceğini taahhüt ettiğini anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki kime söz verdiler? Kim dizayn ediyor bunları, hangi efendileri için söylüyorlar bunu? 'Ülkemize kaosu geri getireceğiz. Terörü tekrar Türkiye'ye sokacağız.' diyorlar. Biz dağlardan teröristi temizledik. Şimdi Cudi'de, Gabar'da petrol bulunuyor, Karadeniz'de gaz çıkartılıyor. İşte milli olmazsanız, kapasiteniz sizin elinizde olmazsa bunları yapamazsınız. Sorunları da biz çözeriz. Enflasyonu da biz düşürürüz, fahiş kiraların da farkındayız. Bunu da biz çözeriz. Sorun varsa 'Sorun var.' diyoruz."

- "Yönetimin kontrol ettiği bölgelere de milyonlarca Suriyeliyi göndereceğiz"

Göç ve sığınmacı konusunun bütün dünyanın sorunu olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bir yol haritası içerisinde Suriyelileri göndermemiz lazım. Güvenli bölgeye bir milyon Suriyeliyi göndereceğiz. Türkiye'deki Suriyeliler sadece güvenli bölgeden gelmedi. Yönetimin kontrol ettiği bölgelere de milyonlarca Suriyeliyi göndereceğiz. Suriye yönetimi ile angajmana girdik. Suriyelileri güvenli bir şekilde rejimin de kontrol ettiği yerlere göndermek istiyoruz. Bu iş ırkçı söylemlerle olmaz. Türk milliyetçiliği ırkçılık demek değildir. 'Türk milliyetçiliği' demek, Türk milletini yüceltmek değil 'Dünyadaki mazlumlara da sahip çıkmak' demektir. Türk dünyası, soydaşlarımız, akrabalarımız, hepsine sahip çıkmak demektir. Barış için çalışmak demektir. Türk'ün olduğu yerde huzur vardır, istikrar vardır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, en büyük rakiplerinin rehavet olduğunu, yarın herkesin sandığa giderek oy kullanması ve oylara da sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.



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