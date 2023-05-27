Antalya'da "Girişimsel Kardiyoloji Zirvesi" düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı tarafından 500 bilim insanının katılımıyla "Girişimsel Kardiyoloji Zirvesi" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, güncel kardiyolojik gelişmelerin masaya yatırıldığı zirvede Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anjiyografi Laboratuvarı'nda kardiyoloji alanında gerçekleştirilen özellikli işlemler canlı olarak yaklaşık 500 katılımcıyla paylaşıldı.

Bu kapsamda Prof. Dr. Şakir Arslan ve ekibi tarafından açık kalp cerrahisi için yüksek riskli bir hastanın göğüs kafesi açılmadan ve uyutulmadan hafif sedasyonla aort kapağı değiştirildi.

Bir diğer hastanın ise şah damarı stentlenmesi ve tama yakın tıkalı kalp damarı açıldı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Oğuz Karahan'ın da takip ettiği operasyonlarda iki günde 5 hasta zorlu işlemlerin ardından sağlığına kavuştu.

Zirve, yarın sona erecek.

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