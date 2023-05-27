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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 56 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Antalya'da 56 düzensiz göçmen yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Okurcalar Mahallesi'nde bir otelin lojmanında Afganistan, İran ve Irak uyruklu 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda, yabancı uyrukluları yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmak için tekne arayışında olan R.K, A.V, M.P, E.Ş. ve E.Y. de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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