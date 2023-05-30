Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu, arama kurtarma eğitimi aldı

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ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu üyeleri, olası afetlere karşı 5 günlük arama kurtarma eğitimine katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katkı sunan topluluk, olası afetlere daha etkin müdahale edebilmek amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden eğitim aldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın girişimiyle gerçekleştirilen eğitimde deprem ve yangın konularında teorik bilgi alan gönüllüler, çeşitli senaryolarda kurtarma faaliyetleri üzerine de pratik yaptı.

Antalya AFAD Müdürlüğü tarafından hazırlanan enkazda çalışma yapan gönüllüler, enkaz bölgesinde dinleme cihazları ile kesici ve delici aletlerin kullanımıyla ilgili bilgilendirildi. Dağ arama kurtarma üzerine de eğitim alan gönüllüler, halatla iniş-çıkış gibi orta seviye kurtarma manevralarını da başarıyla tamamladı.

Topluluk üyeleri eğitimin son gününde AFAD tarafından oluşturulan lojistik depoda çadır kurdu, deponun kullanımı hakkında bilgi sahibi oldu.

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