Antalya'da 5 metrelik çukura düşen köpek yavrusu kurtarıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde düştüğü 5 metrelik çukurda mahsur kalan köpek yavrusu, belediye ekibince kurtarıldı.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Öğretmenevleri Mahallesi'nde yaklaşık 5 metre derinlikteki çukurda bir köpeğin mahsur kaldığını görenler durumu belediyeye bildirdi.

İhbar üzerine Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi bölgeye gönderildi. Merdivenle çukura inen ekip, köpek yavrusunu kurtardı.

Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen ve sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen köpeğe "Umut" adı verildi.

Köpeği sahiplenmek isteyenlerin merkeze başvurabileceği belirtildi.

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