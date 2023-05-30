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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

AA

Antalya'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Fabrikalar Mahallesi'ndeki Kepez Balık Çarşısı ve Organik Pazarı'na motosikletle gelen iki şüpheli, kasap dükkanında oturan A.K. (36) ile F.E'ye (41) silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bel ve ayaklarından yaralandıkları belirlenen ve sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.K. ve F.E'nin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerinde 50'ye yakın boş mermi kovanı bulan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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