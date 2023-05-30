Kemer'deki marina ve 4 yatta Mavi Bayrak dalgalanmaya başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir marina ve 4 yatta düzenlenen törenle Mavi Bayrak asıldı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından G Marina Kemer'in ve Eliza Yatçılık'a ait 4 yatın Mavi Bayrak ödülüne layık görülmesi dolayısıyla bayrak teslim töreni düzenlendi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, G Marina Kemer'de düzenlenen törende, ilçelerinin kazandığı Mavi Bayrak sayısının artmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Tatilcilerin çevre dostu tesisleri tercih ettiğini belirten Topaloğlu, "İlçemizdeki Mavi Bayrak sayısını artırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bizlere destek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

TÜRÇEV Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Mustafa Ergiydiren ise uluslararası Mavi Bayrak ödülünün çevreye duyarlı, çevre yönetimi iyi olan ve belli kriterleri yerine getiren plaj, marina, yatlarla işletmelere verildiğini anlattı.

Marinaların Mavi Bayrak hak etmesi için 38, turizm teknelerinin ise 51 farklı kriteri yerine getirmesi gerektiğini aktaran Ergiydiren, "Bu kriterler sadece çevreyle ilgili değil, sosyal sorumluluk ve yaban hayatına saygı gibi unsurları da içeriyor. Bu kapsamda hem marina hem de yatlarımızı denetledik, kriterlerin yerine getirildiğini gördük. G Marina Kemer ve 4 yat, 2023 yılı için Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı. Ayrıca Türkiye'deki Mavi Bayrak ödüllü 14 turizm teknesinin hepsi Antalya'da bulunuyor." diye konuştu.

-"Öncü olmaya çalışıyoruz"

G Marina Kemer Genel Müdürü Levent Tokaç da ilk Mavi Bayrağı 1994'te alan marinalarında, deniz temizliğine oldukça önem verdiklerini vurguladı.

Yıllardır aynı titizlikle çalıştıklarını belirten Tokaç, "Marinamızda 82 ticari teknemiz var. Yatların buraya gelmesinin en önemli nedeni denizinin temiz olması. Biz de bu bakışla, çevreye verdiğimiz destekle öncü olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödül alan Eliza Yatçılık Yetkilisi Gamze Demen ise ilk kez 2021'de bünyelerindeki 4 teknenin Mavi Bayrak aldığını dile getirdi.

Üçüncü kez Mavi Bayrak aldıklarını ifade eden Demen, "Bu standartları karşılayabilmek ve 4 yatımızın da Mavi Bayrak alması bizim için çok büyük bir sevinç ve onur. Umarım bu bölgede Mavi Bayrak sayısı daha da artar. Çünkü çevrenin koruması artık çok daha önemli." dedi.

Konuşmaların ardından marina ve yatlara Mavi Bayrak asılarak belgeleri verildi.

Bu yıl Türkiye'deki 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yatın Mavi Bayrak almaya hak kazandığı duyurulmuştu.



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