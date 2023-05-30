Kemer'deki marina ve 4 yatta Mavi Bayrak dalgalanmaya başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemer'deki marina ve 4 yatta Mavi Bayrak dalgalanmaya başladı

AA

Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir marina ve 4 yatta düzenlenen törenle Mavi Bayrak asıldı.

Kemer'deki marina ve 4 yatta Mavi Bayrak dalgalanmaya başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir marina ve 4 yatta düzenlenen törenle Mavi Bayrak asıldı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından G Marina Kemer'in ve Eliza Yatçılık'a ait 4 yatın Mavi Bayrak ödülüne layık görülmesi dolayısıyla bayrak teslim töreni düzenlendi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, G Marina Kemer'de düzenlenen törende, ilçelerinin kazandığı Mavi Bayrak sayısının artmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Tatilcilerin çevre dostu tesisleri tercih ettiğini belirten Topaloğlu, "İlçemizdeki Mavi Bayrak sayısını artırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bizlere destek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

TÜRÇEV Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Mustafa Ergiydiren ise uluslararası Mavi Bayrak ödülünün çevreye duyarlı, çevre yönetimi iyi olan ve belli kriterleri yerine getiren plaj, marina, yatlarla işletmelere verildiğini anlattı.

Marinaların Mavi Bayrak hak etmesi için 38, turizm teknelerinin ise 51 farklı kriteri yerine getirmesi gerektiğini aktaran Ergiydiren, "Bu kriterler sadece çevreyle ilgili değil, sosyal sorumluluk ve yaban hayatına saygı gibi unsurları da içeriyor. Bu kapsamda hem marina hem de yatlarımızı denetledik, kriterlerin yerine getirildiğini gördük. G Marina Kemer ve 4 yat, 2023 yılı için Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı. Ayrıca Türkiye'deki Mavi Bayrak ödüllü 14 turizm teknesinin hepsi Antalya'da bulunuyor." diye konuştu.

-"Öncü olmaya çalışıyoruz"

G Marina Kemer Genel Müdürü Levent Tokaç da ilk Mavi Bayrağı 1994'te alan marinalarında, deniz temizliğine oldukça önem verdiklerini vurguladı.

Yıllardır aynı titizlikle çalıştıklarını belirten Tokaç, "Marinamızda 82 ticari teknemiz var. Yatların buraya gelmesinin en önemli nedeni denizinin temiz olması. Biz de bu bakışla, çevreye verdiğimiz destekle öncü olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödül alan Eliza Yatçılık Yetkilisi Gamze Demen ise ilk kez 2021'de bünyelerindeki 4 teknenin Mavi Bayrak aldığını dile getirdi.

Üçüncü kez Mavi Bayrak aldıklarını ifade eden Demen, "Bu standartları karşılayabilmek ve 4 yatımızın da Mavi Bayrak alması bizim için çok büyük bir sevinç ve onur. Umarım bu bölgede Mavi Bayrak sayısı daha da artar. Çünkü çevrenin koruması artık çok daha önemli." dedi.

Konuşmaların ardından marina ve yatlara Mavi Bayrak asılarak belgeleri verildi.

Bu yıl Türkiye'deki 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yatın Mavi Bayrak almaya hak kazandığı duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi
YEREL HABERLER Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi
Motosikletle gelip, iş yeri önündeki 2 kişiye kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Motosikletle gelip, iş yeri önündeki 2 kişiye kurşun ...
Antalya'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
Antalya'da 5 metrelik çukura düşen köpek yavrusu kurtarıldı
YEREL HABERLER Antalya'da 5 metrelik çukura düşen köpek yavrusu ...
Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu, arama kurtarma eğitimi aldı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu, ...
Antalya'da boğulma vakalarına ilk yardımı "Cankuş" adlı cankurtaran dronlar yapacak
YEREL HABERLER Antalya'da boğulma vakalarına ilk yardımı "Cankuş" ...
ATSO iş dünyasının rekabet gücünü artıracak eğitim programları düzenliyor
YEREL HABERLER ATSO iş dünyasının rekabet gücünü artıracak eğitim ...
Antalya´da şiddetli yağmur nedeniyle işyerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı
YEREL HABERLER Antalya´da şiddetli yağmur nedeniyle işyerlerini su ...
GÜNCELLEME - Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanının "oy kullanmadığı için darbedildiği" iddiası
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya Büyükşehir Belediyesi ...
Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanının "oy kullanmadığı için darbedildiği" iddiası
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanının "oy ...
Antalya’da sağanak etkili oluyor
YEREL HABERLER Antalya’da sağanak etkili oluyor
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Korkuteli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Korkuteli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Antalya'da devrilen boya ve tiner yüklü TIR, alev alev yandı (2)
YEREL HABERLER Antalya'da devrilen boya ve tiner yüklü TIR, alev ...
Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır
YEREL HABERLER Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır
AK Parti Antalya milletvekilleri mazbatalarını aldı
YEREL HABERLER AK Parti Antalya milletvekilleri mazbatalarını aldı
Antalya'da üreticilere kaolin kili dağıtıldı
YEREL HABERLER Antalya'da üreticilere kaolin kili dağıtıldı
Kepez'de 268 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Kepez'de 268 kök Hint keneviri ele geçirildi
Antalya'da binada çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Antalya'da binada çıkan yangında 12 kişi dumandan ...
Yeniden ayağa kaldırılan Patara Deniz Feneri'nin son basamağı konuldu
YEREL HABERLER Yeniden ayağa kaldırılan Patara Deniz Feneri'nin son ...
Antalya'da devrilen boya ve tiner yüklü TIR, alev alev yandı
YEREL HABERLER Antalya'da devrilen boya ve tiner yüklü TIR, alev ...
Tatilcilere sosyal mecralardaki aldatıcı ilanlara "şüpheyle yaklaşın" uyarısı
YEREL HABERLER Tatilcilere sosyal mecralardaki aldatıcı ilanlara ...
Binanın zemin katındaki atölyede çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Binanın zemin katındaki atölyede çıkan yangında 12 ...
Depremzede kadın futbolcular hayallerine top koşturuyor
YEREL HABERLER Depremzede kadın futbolcular hayallerine top ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.