Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Aleks Taşçıoğlu

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Feddal, Candeias, Leroy Fer, Doumbia, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Erencan Yardımcı

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan, Aytaç Kara, Malsa, Ouanes, Eysseric, Fall, Bahoken

Sarı kart: Dk. 42 Eysseric (Kasımpaşa)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

8. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Fall'ın ceza sahası içerisine gönderdiği top, kaleye yönelince kaleci Yusuf Karagöz yumruklarıyla uzaklaştırdı.

30. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Ouanes'in pasında topla buluşan Aytaç Kara'nın şutu az farkla auta çıktı.

33. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın savunma arkasına gönderdiği pasta buluşan Erencan Yardımcı'nın şutunu kaleci Erdem Canpolat, iki hamlede kontrol etti.

36. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Candeias'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Erencan Yardımcı'nın kafa vuruşu, az farkla auta çıktı

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



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