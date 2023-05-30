Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Aleks Taşçıoğlu

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Feddal (Dk. 82 Umut Güneş), Candeias (Dk. 82 Pereira), Leroy Fer, Doumbia (Dk. 71 Lusamba), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Oğuz Aydın (Dk.68 Cavaleiro), Erencan Yardımcı (Dk. 71 Koulouris)

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan (Dk. 70 Hajradinovic), Aytaç Kara, Malsa, Ouanes, Eysseric (Dk. 89 Chouiar), Fall (Dk. 89 Ahmet Emin Engin), Bahoken (Dk. 53 Koita)

Goller: Dk. 49 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor) Dk. 60 Djilobodji, Dk. 65 Koita, Dk. 78 Fall (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 42 Eysseric (Kasımpaşa), Dk. 47 Doumbia (Corendon Alanyaspor),





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

49. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Candeias'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya, gelişine vuran Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

60. dakikada Kasımpaşa eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta, topu ceza sahası içine gönderdi. Arka direkte topla buluşan Djilobodji'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

65. dakikada Kasımpaşa maçta öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ouanes'in pasında topla ceza sahasına giren Koita, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-2

78. dakikada Kasımpaşa iki farklı öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ouanes'in ceza sahasına gönderdiği ortaya gelişine vuran Fall, topu ağlara gönderdi: 1-3

Karşılaşma, konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.





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