Salon: Antalya
Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn)
Polonya: Korneluk, Stysiak, Rozanski, Lukasik, Jurczyk, Wenerska (Stenzel, Czyrnianska, Galkowska, Szczyglowska)
Kanada: Gray, King, Van Buskirk, Maglio, Howe, Mitrovic (Murmann, Livingston, Savard, White)
Setler: 20-25, 25-23, 20-25, 25-23, 15-13
Süre: 151 dakika
ANTALYA (AA) - Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin Kadınlar 1. Grup ilk haftasında Antalya'da oynanan maçta Polonya, Kanada'yı 3-2 yendi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda bugün başlayan organizasyonun ikinci gün mücadelelerinde yarın saat 17.00'de Sırbistan-ABD, 20.00'de ise Güney Kore-Türkiye maçları oynanacak.
İtalya ve Tayland'ın da katıldığı FIVB Milletler Ligi Kadınlar 1. Grup 1'inci hafta karşılaşmaları, 4 Haziran Pazar günü sona erecek.