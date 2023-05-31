Antalya'da turizmciler "sürdürülebilir turizmi" değerlendirdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen "İklim Dostu Turizm Zirvesi"nde, turizm faaliyetlerinden kaynaklı sera gazı salımının düşürülmesi, gıda israfının önlenmesi ve sürdürülebilir turizm konuları tartışıldı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ile Gıda Dostu Derneği tarafından organize edilen "İklim Dostu Turizm Zirvesi", Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, zirvede yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığının sürdürülebilir turizm konusunda dünyada örnek olacak global adımlar attığını söyledi.

Gıda israfının önlenmesini ve toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Turuncu bayrak" konusunda da ülke genelinde önemli çalışmalar yapıldığını dile getiren Kavaloğlu, otellerde de turuncu bayrağı yaygınlaştırmak istediklerini kaydetti.

İklim dostu, turuncu bayraklı otellerle dünyaya hizmet etmek istediklerini ifade eden Kavaloğlu, "AKTOB olarak çalışmaları destekliyoruz. Önemli olan bu sistemi sürdürülebilir kılmamız. Sürdürülebilir bir çevreyi, sürdürülebilir bir sistemi, kendi çocuklarımıza bırakabilmek temel hedefimiz." dedi.

Zirvede neler yapılması gerektiği, otellere düşen görevler gibi konuların tartışılacağını aktaran Kavaloğlu, turizmin geleceği açısından önemli adımı atacaklarını bildirdi.

Turuncu bayrağın Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan Sürdürülebilir Turizm Sertifikası programını da destekler nitelikte olduğuna işaret eden Kavaloğlu, Antalya'daki otellerin de tüm bu çalışmalara en kısa zamanda uyum sağlayabildiğini ifade etti.

- "Otellerdeki israfı önlemek istiyoruz"

Turuncu Bayrak Kurucusu Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Programı Direktörü Ali Akgün, iklim dostu turizm uygulamasıyla 2030'a kadar 1 milyar ton sera gazı salımının önleneceğini ve 100 milyar lira tasarruf edilebileceğini söyledi.



Akgün, şunları kaydetti;



"Sistem kapsamında otellerde temsilcilere eğitimler veriyoruz. Menü planlaması, raporlamalar yapıyoruz. Ne kadar ürünün israf edildiğini çok net görebiliyoruz. Planlamalarla bunları düzeltebiliyoruz. Bir gıdanın çöpe gitmesini önlüyoruz, ekonomilerine katkı sağlıyoruz. Duyarlı personel, misafir olmalarını sağlıyoruz. Tabaklarına ihtiyaçları kadar yiyecek almalarını sağlayan bir program."

Zirvede, turuncu bayrağın hedefleri, otellerdeki israfın ve sera gazı salınımının nasıl engelleneceği konuları ele alındı.





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