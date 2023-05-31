Kumluca'da lise öğrencilerinden sanat günleri gösterisi

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ANTALYA (AA) - Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından "Sanat günleri" etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda, dünya klasiklerinden seçmeler skeçlerle halka anlatıldı.

Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda sanat günleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Pembe Kavalcı, toplumların gelişmesinde bilim kadar sanatın da önemli rolü bulunduğunu, bunun önemini fark etmek, toplumda sanat ve edebiyat konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında öğrencilerle birlikte belirledikleri dünya klasiklerinden 19 eseri, eserlerin ana karakterleriyle birlikte skeçler hazırladıklarını ifade eden Kavalcı, "Amacımız öğrencilerimizle birlikte topluma kitap okuma alışkanlığını kazandırmak. Bizlerin okuduğumuz kitapların kahramanlarını skeçlerle halka tanıtmak. Ayrıca resim sergimiz de var, çeşitli alanlarda resim yarışmaları düzenledik. Öğrencilerimize, bize bu etkinliğime destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan dünya klasiği eserlerin kahramanlarının anlatıldığı skeçler sergilendi. Müzik dinletisi ve resim yarışmasının da gerçekleştirildiği etkinlikte gün boyu Cumhuriyet Meydanında halka açık gösteriler yapıldı.

Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ayhan Durukan, okulların sadece eğitim değil, sanat ve edebiyat alanlarındaki çalışmalarını yansıtmak, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl etkinliğin ilkini yaptıklarını anımsatan Durukan, "Bu etkinliğimiz ile öğrencilerimizi, vatandaşlarımızı kitap okumaya, sanatsal etkinliklere katılmaya teşvik etmek istedik. Öğrencilerimiz güzel çalışmalar ortaya koydu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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