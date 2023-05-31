Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin, yurda sokulması yasak elektronik sigara ve gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma gerçekleştirdi.

Dükkan ve ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 1786 paket kaçak sigara, 379 elektronik sigara, 615 elektronik sigara kiti, 465 tütün ve 151 şişe elektronik sigara likidi ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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