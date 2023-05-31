Antalya'da hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir hırsızlık güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kızıltoprak Mahallesi 931 Sokak'ta bir çiğ köfte dükkanının önünde henüz plakası henüz tespit edilemeyen araçtan inen 2 şüpheli, işletmenin önündeki paletleri çaldı.



Yaklaşık 200 metre ilerideki petrol istasyonundan da içecek dolabını çalan hırsızlar araca binerek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarından zanlıların eşkalini tespit etmeye çalışan ekiplerin incelemesi sürüyor.

Görüntülerde, hızla gelen araçtan inen 2 şüphelinin çevreyi kontrol ettikten sonra dükkanın önünde duran paletleri araca yüklemesi ve uzaklaşması yer alıyor.





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