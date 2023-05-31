Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 172 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da bir hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 172 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik 22-29 Mayıs'ta başarılı çalışmalar gerçekleştirdi.



Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 117 gram esrar, farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu, 40 gram eroin, bin 864 uyuşturucu hap, 271 gram kenevir, 9 bin 900 dolu makaron ve bin 320 lira ele geçirildi.



Operasyonlarda 172 şüpheli gözaltına alındı.



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