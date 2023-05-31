Alanya sahilindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya sahilindeki kaçak yapılar yıkılıyor

AA

Alanya sahilindeki kaçak yapılar yıkılıyor

ANTALYA (AA) - Alanya Belediyesi, sahillerde inşa edilen kaçak yapıların yıkımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünce tespit edilen kaçak yapılar, Zabıta ile Fen İşleri müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla yıkılıyor.

Çalışma kapsamında, Demirtaş Mahallesi sahilindeki bazı kaçak yapılar, kaldırılmaya başlandı.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, kaçak yapılarla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Kaçak yapıların yıkımı ve kaldırılması çalışmalarının özveriyle sürdürüldüğünü belirten Yücel, "Cuma gününe kadar sürecek çalışmalarla sahiller, kaçak yapılardan arındırılacak. Kentimizin herhangi bir noktasında kaçak yapıya müsaade etmedik, etmeyeceğiz de. Kent disiplininin korunması adına kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Çandır, TOBB yönetiminde
YEREL HABERLER Antalya Ticaret Borsası Başkanı Çandır, TOBB ...
Antalya, Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'ne hazırlanıyor
YEREL HABERLER Antalya, Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'ne ...
Alanya'da uluslararası turizm ve sanat festivalinin tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Alanya'da uluslararası turizm ve sanat festivalinin ...
Antalya'da gönüllüler "Dünya Tütünsüz Günü"nde sahilde izmarit topladı
YEREL HABERLER Antalya'da gönüllüler "Dünya Tütünsüz Günü"nde ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 172 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 172 kişi ...
Antalya'da hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Antalya'da hırsızlık anı güvenlik kameralarına ...
Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
Kumluca'da lise öğrencilerinden sanat günleri gösterisi
YEREL HABERLER Kumluca'da lise öğrencilerinden sanat günleri ...
Büyükşehirden Belek'e yeni içme suyu hattı çalışması
YEREL HABERLER Büyükşehirden Belek'e yeni içme suyu hattı çalışması
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi
YEREL HABERLER Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize ...
Antalya'da turizmciler "sürdürülebilir turizmi" değerlendirdi
YEREL HABERLER Antalya'da turizmciler "sürdürülebilir turizmi" ...
Tazelenme Üniversitesi´nden 82 öğrenci mezun oldu
YEREL HABERLER Tazelenme Üniversitesi´nden 82 öğrenci mezun oldu
İzmir Körfezi'nde 'kırmızı- turuncu renk' uyarısı
YEREL HABERLER İzmir Körfezi'nde 'kırmızı- turuncu renk' uyarısı
Galatasaray'ın şampiyonluğu Antalya'da kutlanıyor
YEREL HABERLER Galatasaray'ın şampiyonluğu Antalya'da kutlanıyor
Alanyaspor - Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor - Kasımpaşa maçının ardından
Alanyaspor-Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor-Kasımpaşa maçının ardından
Alanyaspor-Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER Alanyaspor-Kasımpaşa maçının ardından
Alanyaspor - Kasımpaşa: 1-3
YEREL HABERLER Alanyaspor - Kasımpaşa: 1-3
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Voleybol: FIVB Milletler Ligi Kadınlar 1. Grup
YEREL HABERLER Voleybol: FIVB Milletler Ligi Kadınlar 1. Grup
Voleybol: FIVB Milletler Ligi Kadınlar 1. Grup
YEREL HABERLER Voleybol: FIVB Milletler Ligi Kadınlar 1. Grup
Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi
YEREL HABERLER Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi
Kemer'deki marina ve 4 yatta Mavi Bayrak dalgalanmaya başladı
YEREL HABERLER Kemer'deki marina ve 4 yatta Mavi Bayrak dalgalanmaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.