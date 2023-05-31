Alanya sahilindeki kaçak yapılar yıkılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Alanya Belediyesi, sahillerde inşa edilen kaçak yapıların yıkımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünce tespit edilen kaçak yapılar, Zabıta ile Fen İşleri müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla yıkılıyor.

Çalışma kapsamında, Demirtaş Mahallesi sahilindeki bazı kaçak yapılar, kaldırılmaya başlandı.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, kaçak yapılarla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Kaçak yapıların yıkımı ve kaldırılması çalışmalarının özveriyle sürdürüldüğünü belirten Yücel, "Cuma gününe kadar sürecek çalışmalarla sahiller, kaçak yapılardan arındırılacak. Kentimizin herhangi bir noktasında kaçak yapıya müsaade etmedik, etmeyeceğiz de. Kent disiplininin korunması adına kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.