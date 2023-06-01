Antalya'da Kızılağaç Turizm Merkezi'nde 12 tesise Mavi Bayrak asıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Kızılağaç Turizm Merkezi'nde faaliyet gösteren 12 tesiste Mavi Bayrak dalgalanmaya başladı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından Kızılağaç bölgesindeki bazı tesislerin Mavi Bayrak ödülüne layık görülmesi dolayısıyla bayrak teslim töreni düzenlendi.

Kızılağaç Turizm Yatırımcılar Birliği (KITUYAD) Başkanı Osman Ergin, TÜRÇEV Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Ümit Recep Uysal, Side turizm danışma denetim görevlisi Çağlayan Gök ve otel yöneticilerinin katıldığı programda, Mavi Bayraklar asıldı.

TÜRÇEV Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Uysal, yaptığı konuşmada, Kızılağaç sahillerinde yapılan denetimler sonucu 12 tesisin mavi bayraklarını teslim ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin Mavi Bayrak sayısıyla dünyada üçüncü olduğunu anlatan Uysal, "Ülkemizde, 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yat Mavi Bayrak almaya hak kazanmıştır." dedi.

KITUYAD Başkanı Osman Ergin de yönetim olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana Kızılağaç sahillerinde Mavi Bayraksız tesis kalmaması için mücadele verdiklerini ifade etti.



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