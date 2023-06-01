Antalya'da kaçakçılık operasyonu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde 2 bin 150 paket kaçak sigara ile 10 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin gümrük kaçağı sigara satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 2 bin 150 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 10 elektronik sigara ele geçirildi.

Yakalanan kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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