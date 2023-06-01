MATSO Başkanı Güngör, TOBB konsey üyesi seçildi

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ANTALYA (AA) - Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, TOBB 79. Genel Kurulu'nda Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi üyeliğine seçildi.

Güngör, yaptığı açıklamada yeniden başkanlığa seçilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu tebrik ederek, seçimin Türk iş dünyası için hayırlı olmasını diledi.



Görev alanları kutlayarak başarılı olmaları temennisinde bulunan Güngör, "TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey üyesi olarak Manavgat iş dünyasını Ankara’da en iyi şekilde temsil edeceğiz. İş dünyasının sorun ve taleplerini Ankara taşıyarak çözümü için durmadan, bıkmadan, yorulmadan çaba göstereceğiz." dedi.



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