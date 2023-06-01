Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 71 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 71 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilere yönelik, 46 ekip ve 112 personelin katımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenledi.



Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 71 şüpheli yakalandı.



Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.



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