"7 Mehmet: Hikayeler, Ürünler Tarifler" kitabı ödül aldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da 86 yıldır faaliyet gösteren bir restoranın lezzetlerinin tarif ve hikayelerinin yer aldığı "7 Mehmet: Hikayeler, Ürünler Tarifler" kitabı dünya birincisi oldu.

Kentte 1937'de kurulan 7 Mehmet isimli restoranının üçüncü kuşak temsilcisi Mehmet Akdağ'ın anlattıklarından yola çıkarak yemek ve seyahat profesyoneli Sinan Hamamsarılar'ın yazdığı "7 Mehmet: Hikayeler, Ürünler Tarifler" kitabı, Gourmand World Cookbook Awards'da (Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri-2023) en iyi restoran yemek kitabı kategorisinde dünya birincisi oldu.

İsveç'in Umea kentinde düzenlenen yarışma için 227 ülke ve bölgeden, 100 bin kitap başvuru yaptı. Kendi alanında 28 bin kitabın başvurduğu yarışlarda "7 Mehmet: Hikayeler, Ürünler Tarifler" kitabı birincilik ödülü kazandı.

Mehmet Akdağ, yaptığı açıklamada, söz konusu ödülün prestij anlamında Oscar'a benzetildiğini belirterek, kitapta keyiften ya da acı hikayelerden çıkan yemeklerin, restoranlarının imza yemeklerinin, kentin tescilli lezzetlerinin de yer aldığını söyledi.

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