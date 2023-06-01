AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, milletvekili kaydını yaptırdı

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ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, TBMM'de 28. dönem milletvekilliği kaydını yaptırdı.

Milletvekili Uslu, eşi Seyhan ve kızları Fatıma Sezen, Zeynep Hilal Ayşe Ezgi Uslu ile TBMM'ye giderek milletvekilliği kayıt işlerini tamamladı.

Uslu, kayıt sonrası yaptığı açıklamada, ailesiyle TBMM'ye gelerek 28. dönem Antalya milletvekili olarak kaydını yaptırdığını belirtti.

Antalyalı hemşehrilerine teşekkür eden Uslu, şunları ifade etti:

"Hem Cumhur İttifakı'na Meclis'te çoğunluğu veren hem de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçen milletimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu seçimin kazananı Türkiye olmuştur, 85 milyon vatandaşımız olmuştur. Nasıl geçmiş 8 yılda milletimizin emrindeysek yine milletimizin hizmetinde olacağız. Eser siyaseti, hizmet siyaseti ile durmadan, yorulmadan yola devam edeceğiz."

Turizm, tarımsal üretim ve ekonomik refahın artırılması için çalışmalar yapacaklarını belirten Uslu, insana, doğaya, çevreye, sanata, kültüre dair her konuda faydalı olmak, eser ve hizmet üretmek için çaba göstereceği vurguladı.

Uslu, Allah'tan memleket ve millet için güzel işler yapmayı, ülke, insanlık için erdemli politikalar üretmeyi ve gök kubbede bir hoş sada bırakmayı nasip etmesini diledi.

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