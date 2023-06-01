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Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda 2 şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada 1 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu ve 2 bin 215 lira ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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