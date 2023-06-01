Salon: Antalya
Hakemler: Maamer El Keboub (Cezayir), Hamid Mohamed Ahmed Alrousi Alhammadi (Birleşik Arap Emirlikleri)
Kanada: Gray, King, Van Buskirk, Maglio, Howe, Mitrovic (Murmann, Joseph, Savard)
Tayland: Srithong, Moksri, Guedpard, Bamrungsuk, Nuekjang, Kokram (Pannoy, Pairoj, Sooksod, Sirima)
Setler: 17-25, 24-26, 21-25
Süre: 76 dakika
ANTALYA (AA) - Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında Tayland, Kanada'yı 3-0 yendi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde saat 17.00'de Polonya ile İtalya, saat 20.00'de Türkiye ile Sırbistan karşılaşacak.
FIVB Milletler Ligi ilk hafta karşılaşmaları, 4 Haziran Pazar günü sona erecek.