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Salon: Antalya

Hakemler: Maamer El Keboub (Cezayir), Hamid Mohamed Ahmed Alrousi Alhammadi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Kanada: Gray, King, Van Buskirk, Maglio, Howe, Mitrovic (Murmann, Joseph, Savard)

Tayland: Srithong, Moksri, Guedpard, Bamrungsuk, Nuekjang, Kokram (Pannoy, Pairoj, Sooksod, Sirima)

Setler: 17-25, 24-26, 21-25

Süre: 76 dakika





ANTALYA (AA) - Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında Tayland, Kanada'yı 3-0 yendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde saat 17.00'de Polonya ile İtalya, saat 20.00'de Türkiye ile Sırbistan karşılaşacak.

FIVB Milletler Ligi ilk hafta karşılaşmaları, 4 Haziran Pazar günü sona erecek.

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