Antalya'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliklerle kutlandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ve Aksu ilçelerinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) ve Akseki Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kursta çekilen fotoğraflar, Cumhuriyet Meydanı'nda ziyarete açıldı.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Belediye Başkanı İbrahim Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı'nın da katıldığı törende, ziyaretçiler fotoğrafları inceledi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fevzi Aslanboğa, yaptığı konuşmada, 1-7 Haziran'ın Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak kutlandığını ve farkındalık için etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

ATASEM'in Akseki birim sorumlusu Emine Arslan da hayat boyu öğrenmenin önemli olduğunu, açtıkları kurslarla çok sayıda yetişkine eğitim verdiklerini ifade etti.

Kursiyer Yusuf Yıldırım ise fotoğrafa merakı olduğu için kursa katıldığını, sergide 5 eserinin yer aldığını bildirdi.

- Aksu'da sergi açıldı, gösteriler sunuldu

Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ve Belediye Başkanı Halil Şahin'in de katıldığı etkinliklerle "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kutlandı.

Aksu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesindeki kutlamalarda, kursiyerler folklor gösterisi sundu, çalışmalarda yapılan eserler sergilendi, müzik dinletisi yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen, hayatın her döneminde yeni bilginin öğrenilmesi, becerilerin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

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