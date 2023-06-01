Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda bir miktar esrar, eroin, kenevir ve hassas terazi ele geçirdi.



Operasyonda M.S.D, N.K, H.H, K.S.U. ve D.Ü. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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