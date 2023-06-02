KUTBO Başkanı Fatih Durdaş, yeniden TOBB Tarım Kuruluna seçildi

ANTALYA (AA) – Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) Başkanı Fatih Durdaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 79. Genel Kurulunda yeniden Tarım Kuruluna seçildiğini açıkladı.

Durdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, TOBB 79. Genel Kurulu organ seçimlerinde, tarım kurulu üyeliğine yeniden seçilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Bundan sonraki süreçte Türk tarımı ve Türk çiftçisinin gelişmesi, rakipleriyle rekabet edebilir düzeye gelmesi için, yurt içinde ve yurt dışında ellerinden gelen çabayı sarf edeceğini belirten Durdaş, şunları kaydetti:

"Bu görevin bize yüklediği sorumluluğu biliyoruz. KUTBO, bölge tarımında yaşanan her türlü meseleyi merkezi bürokrasiye ve siyasi platformlara taşıyabilen, ilkeli, çözüm odaklı bir kurum anlayışı ile ana aktör konumundadır. Antalya'da ki örtü altı üretimin ülke üretiminin yarısına tekabül ediyor olması, bizim sorumluğumuzu bir kat daha arttırıyor. Çiftçilerimizin ürettiği ürünler başta ülke geneline, sonrasında Avrupa ve dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilmektedir. Yeni dönemde hem çiftçilerimizin ürettiği ürünler hak ettikleri değere ulaştırmak, hem de tarım sektöründen ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmek için üzerimize düşen çalışmaları yapacağız."

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