Salon: Antalya
Hakemler: Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn), Yuliya Akulova (Kazakistan)
Tayland: Pimpichaya, Thatdao, Chatchu-On, Ajcharaporn, Jarasporn, Pornpun (Wipawee, Piyanut, Chitaporn, Hattaya, Supattra, Thanacha)
Polonya: Stysiak, Korneluk, Rozanski, Lukasik, Jurczyk, Wenerska (Stenzel, Galkowska, Fedusio, Pacak, Nowicka)
Setler: 20-25, 16-25, 15-25
Süre: 91 dakika
ANTALYA (AA) - Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında Polonya, Tayland'ı 3-0 yendi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde, saat 17.00'de Kanada-Güney Kore ve 20.00'de ABD-İtalya maçları yapılacak.
FIVB Milletler Ligi ilk hafta karşılaşmaları, 4 Haziran Pazar günü sona erecek.