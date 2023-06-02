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Salon: Antalya

Hakemler: Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn), Yuliya Akulova (Kazakistan)

Tayland: Pimpichaya, Thatdao, Chatchu-On, Ajcharaporn, Jarasporn, Pornpun (Wipawee, Piyanut, Chitaporn, Hattaya, Supattra, Thanacha)

Polonya: Stysiak, Korneluk, Rozanski, Lukasik, Jurczyk, Wenerska (Stenzel, Galkowska, Fedusio, Pacak, Nowicka)

Setler: 20-25, 16-25, 15-25

Süre: 91 dakika





ANTALYA (AA) - Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında Polonya, Tayland'ı 3-0 yendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde, saat 17.00'de Kanada-Güney Kore ve 20.00'de ABD-İtalya maçları yapılacak.

FIVB Milletler Ligi ilk hafta karşılaşmaları, 4 Haziran Pazar günü sona erecek.





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